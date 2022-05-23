«Барселона» установила свой новый антирекорд по домашним поражениям в 21-м веке

Каталонская «Барселона» закончила чемпионат Испании неудачным результатом в игре с «Вильярреалом», пропустив два мяча. Это было уже пятое домашнее поражение каталонского суперклуба в домашних матчах Ла Лиги в текущем сезоне. Ранее она проигрывала мадридскому «Реалу», «Бетису», «Кадису», «Райо Вальекано», теперь «Вильярреалу».

Пять поражений дома перекрывают антидостижение сезона 2002/2003, когда «Барселона» проиграла дома четыре матча. Абсолютный же рекорд относится к сезону 1986/1987 - тогда дома были проиграны семь матчей.

В турнирной таблице испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» заняла второе место.