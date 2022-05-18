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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» - лидер среди европейских топ-клубов по количеству задействованных игроков в ходе сезона

18 Мая 2022 • 02:49 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
2.20 4.00 2.85
22.05 23:00

Каталонская «Барселона» задействовала в ходе текущего сезона 38 футболистов, и это первый результат среди главных европейских клубов - или, иначе говоря, среди тех, которые участвовали в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов, начиная с группового раунда.

Эксперименты Рональда Кумана в первой половине сезона привели к появлению в составе целого ряда игроков, о которых ранее никто и не слышал - вроде Феррана Ютгла. Некоторым из них удалось закрепиться и при Хави, некоторые во второй половине сезона пропали.

Абсолютным же рекордсменом по количеству пропущенных через себя игроков в текущем сезоне является «Салернитана» - 42 футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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