«Барселона» - лидер среди европейских топ-клубов по количеству задействованных игроков в ходе сезона

Каталонская «Барселона» задействовала в ходе текущего сезона 38 футболистов, и это первый результат среди главных европейских клубов - или, иначе говоря, среди тех, которые участвовали в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов, начиная с группового раунда.

Эксперименты Рональда Кумана в первой половине сезона привели к появлению в составе целого ряда игроков, о которых ранее никто и не слышал - вроде Феррана Ютгла. Некоторым из них удалось закрепиться и при Хави, некоторые во второй половине сезона пропали.

Абсолютным же рекордсменом по количеству пропущенных через себя игроков в текущем сезоне является «Салернитана» - 42 футболиста.