Хави: Мы выполнили минимум — будем играть за Суперкубок

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес подвёл итоги сезона.

«Мы всегда хотим побеждать, но ничья - неплохой результат. Мы выполнили минимум для «Барселоны», мы будем играть за Суперкубок. Теперь можем подвести итоги с тех пор, как взяли команду. Мы сделали большое возвращение», — приводит слова Хави Marca.

По мнению главного тренера, «Барселона» провела много отличных матчей. Теперь нужно готовиться к следующему сезону. Насчет усиления, пока непонятно, какая будет экономическая ситуация, если появится возможность, то клуб будет приобретать игроков для усиления состава.

«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» (0:0) и заняла второе место в Ла Лиге. Последний матч каталонцы проведут 22 мая против «Вильярреала».