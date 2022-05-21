Хави: «Левандовски – один из вариантов на трансферном рынке»

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в очередной раз подтвердил, что летом его команда попытается подписать форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Ранее поляк дал интервью, в котором сказал, что выездной матч с «Вольфсбургом», возможно, был его последним в футболке «Баварии».

«Левандовски – один из вариантов на трансферном рынке, одна из возможностей. Идут переговоры, у него остался один год по контракту. Будет непросто убедить «Баварию». Финансовые проблемы? Лапорта сказал мне, что мы сможем усилить команду, поэтому я спокоен», – подытожил Хави на пресс-конференции.

Напомним, ранее сообщалось, что Левандовски уже согласовал с «Барселоной» трёхлетний контракт.