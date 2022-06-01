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Чемпионат Германии. Бундеслига

Друг Левандовского раскритиковал руководство «Баварии»

01 Июня 2022 • 13:13 Комментировать
Барселона
0:2
Вильярреал
окончен

Друг нападающего «Баварии» Роберта Левандовского Томаш Зависляк раскритиковал руководство мюнхенского клуба за отказ отпускать польского форварда летом нынешнего года.

Напомним, ранее Левандовски открыто объявил о своём желании покинуть «Баварию», однако руководство немецкого гранда настаивает на том, что футболист должен отработать свой контракт до конца. Соглашение форварда с мюнхенцами истекает летом следующего года. Главным претендентом на 33-летнего футболиста считается «Барселона». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Польши в 50 миллионов евро.  

Зависляк считает, что Левандовски не заслужил такого отношения к себе.

«Если вы посмотрите на поведение «Баварии» в последние месяцы, то поймёте, что Левандовски определённо не входит в их планы на будущее. Очень жаль, что никто из руководства клуба не захотел провести честный и открытый разговор», — цитирует Зависляка Sky Sport Germany.

В минувшем сезоне Левандовски провёл в составе «Баварии» 46 матчей, в которых забил 50 голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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