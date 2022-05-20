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Чемпионат Испании. Ла Лига

На следующей неделе «Барселона» сделает Дембеле новое предложение по контракту

20 Мая 2022 • 17:58 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
2.05 4.05 3.15
22.05 23:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле всё ещё может остаться в клубе. Футболист, у которого истекает летом контракт, ожидает встречи представителей «Барселоны» с его агентом.

Согласно данным от Фабрицио Романо, Дембеле и его агент назвали последнее предложении «Барселоны» неудовлетворительным. При этом сохраняется вероятность, что сторонам удастся прийти к общему соглашению.

Ранее Дембеле связывали с переходом в «Челси». Новые владельцы клуба были бы не против сделать подарок своему главному тренеру Томасу Тухелю в виде подписания его бывшего подопечного по дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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