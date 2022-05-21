«Барселона» готова продать защитника за 30 млн

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест может быть продан за 30 млн евро.

21-летний футболист не входит в планы Хави на будущее, в связи с чем каталонский клуб готов выставить американца на трансфер этим летом. Согласно сообщениям журналиста Экрема Конура, «Барселона» намерена выручить с продажи Деста 30 млн евро.

Контракт Серджино Деста с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне фулбек появился на поле 31 раз во всех турнирах, став автором 3 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста сборной США оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.