«Ливерпуль» отказался от покупки Гави

«Ливерпуль» выбыл из борьбы за подписание полузащитника «Барселоны» Гави, сообщает Diario Sport.

По информации источника, руководство мерсисайдцев решило не приглашать 17-летнего испанца, так как знает о его намерении остаться в Каталонии.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сделала официальное предложение своему воспитаннику о продлении контракта. Действующее соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гави в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Барселоны» 40 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.