«Челси» лидировал в гонке за Рафинью, но сейчас фаворитом стала «Барселона»

До наложения санкций в начале марта, лондонский «Челси» лидировал в борьбе за полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса. Теперь же фаворитом на трансфер бразильца является каталонская «Барселона».

В эфире своего сегодняшнего подкаста журналиста Фабрицио Романо сообщил, что перед наложением санкций в начале марта, «Челси» провёл несколько встреч с «Лидсом» по трансферу Рафиньи. Между клубами шли позитивные переговоры, но затем «Челси» не смог вести диалог.

Ранее появилась информация, что Рафинья уже близок к переходу в «Барселону». В случае вылета «Лидса» в Чемпионшип, бразилец будет доступен на трансферном рынке за 25 миллионов евро.