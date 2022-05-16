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«Челси» лидировал в гонке за Рафинью, но сейчас фаворитом стала «Барселона»

16 Мая 2022 • 15:44 Комментировать
Челси
...
Лестер
1.37 4.70 9.00
19.05 22:00

До наложения санкций в начале марта, лондонский «Челси» лидировал в борьбе за полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса. Теперь же фаворитом на трансфер бразильца является каталонская «Барселона».

В эфире своего сегодняшнего подкаста журналиста Фабрицио Романо сообщил, что перед наложением санкций в начале марта, «Челси» провёл несколько встреч с «Лидсом» по трансферу Рафиньи. Между клубами шли позитивные переговоры, но затем «Челси» не смог вести диалог.

Ранее появилась информация, что Рафинья уже близок к переходу в «Барселону». В случае вылета «Лидса» в Чемпионшип, бразилец будет доступен на трансферном рынке за 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Барселона Рафинья Диас
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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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