Рафинья согласовал контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас согласовал условия контракта с каталонской «Барселоной». По сообщениям от издания Goal, теперь клубы должны согласовать между собой сумму трансфера.

Отмечается, что Рафинья хочет покинуть «Лидс» этим летом независимо от того, сумеет ли клуб остаться в АПЛ на следующий сезон. Но в случае вылета в контракте футболиста активируется пункт о сумме отступных, которая составит 25 миллионов евро. «Барселона» будет готова забрать бразильца за эту цену, но в противном случае каталонцам будет трудно договориться с «Лидсом» о трансфере.

Напомним, что за тур до конца чемпионата «Лидс» находится в одном очке от зоны вылета. При этом у идущего на 18 месте «Бёрнли» есть матч в запасе.