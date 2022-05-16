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Чемпионат Испании. Ла Лига

Представители «Барселоны» провели новую встречу с агентами Гави

16 Мая 2022 • 15:54 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
2.25 3.90 2.80
22.05 23:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави провёл очередную встречу с руководством клуба, на которой обсуждалось продление контракта. Напомним, что текущее соглашение испанца с «сине-гранатовыми» истекает в конце следующего сезона.

По информации Фабрицио Романо, стороны близки к достижению соглашения. Игрок должен подписать контракт с «Барселоной» сроком до 2027 года. В ближайшие дни предстоит согласовать последние детали сделки.

Напомним, что заинтересованность в Гави ранее проявлял лондонский «Челси». По сведениям источника, сам игрок хотел бы остаться в «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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