Представители «Барселоны» провели новую встречу с агентами Гави

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави провёл очередную встречу с руководством клуба, на которой обсуждалось продление контракта. Напомним, что текущее соглашение испанца с «сине-гранатовыми» истекает в конце следующего сезона.

По информации Фабрицио Романо, стороны близки к достижению соглашения. Игрок должен подписать контракт с «Барселоной» сроком до 2027 года. В ближайшие дни предстоит согласовать последние детали сделки.

Напомним, что заинтересованность в Гави ранее проявлял лондонский «Челси». По сведениям источника, сам игрок хотел бы остаться в «Барселоне».