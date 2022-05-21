Агуэро: «Я пытался кричать, умолять арбитра остановить матч - но у меня пропал голос»

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро был вынужден досрочно прервать карьеру после того, как в первой половине заканчивающегося сезона, в игре с «Алавесом», у него внезапно возникли проблемы со здоровьем. Игрок «Барселоны» упал на землю, но, к счастью, все относительно обошлось. В интервью на телеканале Antena 3 Агуэро рассказал, как это случилось.

- Я почувствовал себя плохо, и хотел кричать, призывать арбитра остановить матч, но голос пропал, он не хотел слушать меня. Я схватил защитника за руку и жестом попросил его остановить игру. После этого кризиса я приходил в себя в больнице три дня, - рассказал Агуэро.