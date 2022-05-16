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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» неоднозначно ответили на вопрос о будущем Де Йонга

16 Мая 2022 • 10:29 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
22.05 19:30

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о будущем полузащитника «сине-гранатовых» Френки Де Йонга.

Напомним, активный интерес к 25-летнему голландцу проявляет «Манчестер Юнайтед», который по окончании сезона возглавит хорошо знакомый Де Йонгу по работе в «Аяксе» Эрик тен Хаг.

«Мы ещё не приняли решения по Де Йонгу. Френки очень важен для нас, но мы руководствуемся принципами финансового фэйр-плей», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Дей Йонг провёл в составе каталонского клуба 46 матчей, отметившись в них четырьмя голами и пятью результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Матеу Алемани
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