В «Барселоне» неоднозначно ответили на вопрос о будущем Де Йонга

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о будущем полузащитника «сине-гранатовых» Френки Де Йонга.

Напомним, активный интерес к 25-летнему голландцу проявляет «Манчестер Юнайтед», который по окончании сезона возглавит хорошо знакомый Де Йонгу по работе в «Аяксе» Эрик тен Хаг.

«Мы ещё не приняли решения по Де Йонгу. Френки очень важен для нас, но мы руководствуемся принципами финансового фэйр-плей», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Дей Йонг провёл в составе каталонского клуба 46 матчей, отметившись в них четырьмя голами и пятью результативными передачами.