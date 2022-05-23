«Барселона» показала самую низкую результативность в Ла Лиге за 18 лет

В прошедший уик-энд завершился сезон испанской Ла Лиги, по итогам которого чемпионом стал мадридский «Реал», а на второй строчке финишировала каталонская «Барселона».

Как сообщает инсайдер Педро Мартин, эта кампания стала для подопечных Хави самой нерезультативной за последние 18 лет. Впервые с сезона-2003/2004 каталонцы не смогли преодолеть отметку в 100 забитых мячей. В минувшем розыгрыше «сине-гранатовые» поразили ворота соперников 86 раз, 68 из которых в национальном чемпионате.

В сезоне-2003/2004 «Барселона» смогла отметиться лишь 63 голами в рамках Ла Лиги.