«Барселона» продолжает работать над трансферами Алонсо и Аспиликуэты

Каталонская «Барселона» не оставляет попытки заполучить двух защитников лондонского «Челси» – Маркоса Алонсо и капитана Сесара Аспиликуэту. По информации от Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» по-прежнему хотят пригласить испанцев в свой коллектив.

Наиболее вероятным сейчас смотрится переход Алонсо. Защитник хочет покинуть «Челси» в межсезонье, а руководство не будет его удерживать. Поэтому «Барселоне» предстоит договориться с клубом о сумме компенсации.

Что касается Аспиликуэты, то капитан «Челси» в скором времени должен обсудить с руководством своё будущее. Ожидается, что если клуб летом подпишет достаточное количество защитников, то Аспиликуэту могут отпустить бесплатно в знак уважения прежние заслуги.