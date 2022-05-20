Тухель подвёл итоги матча с «Лестером»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничейный результат в игре с «Лестером» (1:1) в очередном туре АПЛ.

«Мы были лучше и заслуживали победу. Мы не допустили никаких шансов у своих ворот, но были наказаны ударом из-за пределов штрафной. Мы создали достаточно, чтобы выиграть. Так что мне понравилась игра», — приводит слова Тухеля Football London.

Немецкий специалист высоко оценил игру полузащитника Н’Голо Канте, сказав, что он является одним из лучших игроков на своей позиции во всем мире.

«Челси» находится на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 очко за 37 матчей.