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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель подвёл итоги матча с «Лестером»

20 Мая 2022 • 01:18 Комментировать
Челси
1:1
Лестер
окончен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничейный результат в игре с «Лестером» (1:1) в очередном туре АПЛ.

«Мы были лучше и заслуживали победу. Мы не допустили никаких шансов у своих ворот, но были наказаны ударом из-за пределов штрафной. Мы создали достаточно, чтобы выиграть. Так что мне понравилась игра», — приводит слова Тухеля Football London.

Немецкий специалист высоко оценил игру полузащитника Н’Голо Канте, сказав, что он является одним из лучших игроков на своей позиции во всем мире.

«Челси» находится на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 очко за 37 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Апл Томас Тухель Н'Голо Канте
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окончен Эвертон 3:2 Кристал Пэлас 1.85 3.50 4.50
окончен Челси 1:1 Лестер 1.42 4.80 7.60
окончен Астон Вилла 1:1 Бёрнли 2.15 3.35 3.50
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