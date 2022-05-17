Соса может заменить Алонсо в «Челси»

Левый защитник немецкого «Штуттгарта» Борне Соса может стать игроком лондонского «Челси». В стане «пенсионеров» хорват может заменить Маркоса Алонсо, который в это межсезонье хочет перейти в каталонскую «Барселону».

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Соса ещё прошлым летом рассматривался «Челси» в качестве усиления левого фланга обороны. Таланты хорвата очень высоко ценит главный тренер лондонцев Томас Тухель.

В этом сезоне Борне Соса отметился одним голом и восемью ассистами за «Штуттгарт» в чемпионате Германии. В прошлой кампании хорват записал на свой актив 9 результативных передач.