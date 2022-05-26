Дринкуотер покидает «Челси»

Центральный полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер станет свободным агентом в ближайшее время.

В текущем сезоне 32-летний экс-игрок сборной Англии выступал на правах аренды за «Рединг», представляющий Чемпионшип. В июне контракт Дринкуотера с «Челси» истечёт, и клуб отпустит хавбека свободным агентом. Футболист уже попрощался с болельщиками лондонцев в социальных сетях, признав своё пребывание в «Челси» разочаровывающим.

Напомним, что Дэнни Дринкуотер стал чемпионом Англии в составе «Лестера» в 2016 году, а спустя год был выкуплен «Челси» почти за 38 млн евро. За пять лет в составе лондонского коллектива Дринкуотер сыграл всего 23 матча, став автором одного гола.