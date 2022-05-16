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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Правительство Великобритании пока отказывается выдавать «Челси» лицензию на продажу

16 Мая 2022 • 19:07 Комментировать
Челси
...
Лестер
1.37 4.70 9.00
19.05 22:00

Процесс продажи лондонского «Челси» может затянуться на неопределённый срок. Дело в том, что правительство Великобритании пока не получило достаточных доказательств, которые подтверждали бы то, что деньги с продажи не пойдут на счета действующего владельца  Романа Абрамовича.

По сообщениям журналиста Марка Кляйнмана, по этой причине правительство пока отказывается выдавать клубу лицензию на продажу. Из-за этого участие клуба в следующем розыгрыше АПЛ может оказаться под угрозой, ведь в начале июня руководство чемпионата проводит собрание, где утверждает список участников.

Напомним, что гонку за покупку «Челси» выиграл консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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