Где смотреть матч «Челси» - «Лестер» онлайн

В четверг вечером перенесённый матч Английской премьер-лиги проведут «Челси» и «Лестер».

Поединок на «Стэмфорд Бридж» стартует в 22:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Челси» уже обеспечил себе место на групповой стадии Лиги чемпионов. На финише сезона команда Томаса Тухеля преследует лишь локальную задачу по удержанию третьего места в таблице АПЛ. Чтобы закрыть вопрос, «пенсионерам» достаточно в четверг вечером обыграть на своём поле «Лестер». «Лисы» располагаются в средней части турнирной таблицы и серьёзных задач не решают.