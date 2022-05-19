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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Где смотреть матч «Челси» - «Лестер» онлайн

19 Мая 2022 • 05:08 Комментировать
Челси
...
Лестер
1.38 4.80 8.50
Через 15 ч. 29 мин.

В четверг вечером перенесённый матч Английской премьер-лиги проведут «Челси» и «Лестер».

Поединок на «Стэмфорд Бридж» стартует в 22:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Челси» уже обеспечил себе место на групповой стадии Лиги чемпионов. На финише сезона команда Томаса Тухеля преследует лишь локальную задачу по удержанию третьего места в таблице АПЛ. Чтобы закрыть вопрос, «пенсионерам» достаточно в четверг вечером обыграть на своём поле «Лестер». «Лисы» располагаются в средней части турнирной таблицы и серьёзных задач не решают.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер
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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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19.05  21:45 Эвертон ... Кристал Пэлас 2.19 3.50 3.35
19.05  22:00 Челси ... Лестер 1.37 5.00 8.80
19.05  22:00 Астон Вилла ... Бёрнли 1.88 3.70 4.30
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