Аспиликуэта летом перейдёт в «Барселону»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта летом сменит английский клуб на «Барселону», пишет редакция AS.

По данным источника, смена клуба испанца связана во многом со сменой владельца «Челси». По многочисленной информации испанских СМИ, Аспиликуэта заменит в «Барселоне» или Дани Алвеса, или Серджино Деста, которые летом покинут каталонский клуб.

Сесар Аспиликуэта защищает цвета «Челси» с 2012 года. Он перешёл в английский клуб из «Марселя» за 8 млн евро. В нынешнем сезоне 32-летний испанец принял участие в 44 матчах за «Челси», в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Его контракт действует до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 11 млн евро.