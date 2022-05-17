Бёли по-прежнему уверен в покупке «Челси» до 31 мая

Вопреки недавним слухам о задержке процесса покупки «Челси», американский бизнесмен Тодд Бёли по-прежнему уверен в том, что ему удастся закрыть сделку до дедлайна. Об этом сообщает британское издание Evening Standard.

Напомним, что вчера появились слухи, согласно которым действующий владелец «Челси» Роман Абрамович якобы отказался получать средства за продажу клуба на счёт третьего лица. Правительство Великобритании таким образом хотело убедиться, что деньги с продажи точно пойдут на благотворительность.

Действующая лицензия «Челси» на футбольную деятельность истекает 31 мая. До этого срока процесс покупки должен быть завершён.