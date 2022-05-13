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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Виейра о Галлахере: «Если он вернётся в «Челси», я пожелаю ему удачи»

13 Мая 2022 • 17:55 Комментировать
Эвертон
...
Кристал Пэлас
19.05 21:45

Наставник «Кристал Пэлас» Патрик Виейра высказался насчёт своего подопечного Конора Галлахера. Напомним, что после истечения срока арендного соглашения футболист вернётся в лондонский «Челси» по окончанию сезона.

«Решать будет «Челси», это их игрок. Нам посчастливилось использовать его сезон и он сделал огромный вклад в результаты, он был невероятен. Я пожелаю ему удачи, если он вернётся в «Челси». Но если у нас будет возможность вновь взять его в аренду, мы обязательно её рассмотрим», – заявил Виейра на пресс-конференции.

Напомним, что сегодня Галлахер вошёл в число номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Патрик Виейра Кристал Пэлас Конор Галлахер
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ЭВЕРТОН КРИСТАЛ ПЭЛАС
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