Виейра не будет наказан за удар фаната

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра избежит наказания за удар болельщика «Эвертона» после матча 33-го тура чемпионата Англии (2:3), сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, стороны решили не выдвигать обвинения друг против друга, поэтому полиция не станет проводить расследование.

Напомним, после победы «Эвертона», один из фанатов «ирисок», выбежавших на поле, чтобы отпраздновать сохранение прописки в Премьер-лиге, начал провоцировать французского специалиста, за что и получил несколько ударов.

По итогам прошедшего сезона лондонский клуб занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков. Этот розыгрыш стал первым для Виейра в качестве главного тренера английской команды.