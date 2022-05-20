Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Калверт-Льюин: «Я оказался в нужном месте»

20 Мая 2022 • 01:15 Комментировать
Эвертон
3:2
Кристал Пэлас
окончен

В отложенном матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» - проигрывая 0:2 после первого тайма, «ириски» вырвали победу со счетом 3:2.

Волевая победа позволила «ирискам» сохранить место в высшей лиге английского футбола, и забивший победный гол в матче нападающий Доминик Калверт-Льюин пояснил, как это удалось ему.

- Особый вечер. Огромное давление на нас при 0:2. Затем 2:2, чувство, что нужен еще один гол, и я оказался там, где было нужно. Невероятный опыт. Футбол бывает таким. За это его любим мы, за это его любят фаны. Надеюсь, теперь они видят, что я предан этому клубу на 100% и всегда выкладываюсь, - цитирует Калверт-Льюина BBC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Доминик Калверт-Льюин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эвертон 3:2 Кристал Пэлас 1.85 3.50 4.50
окончен Челси 1:1 Лестер 1.42 4.80 7.60
окончен Астон Вилла 1:1 Бёрнли 2.15 3.35 3.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Мая
01:40 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Эвертона»: «Такое не должно повториться»
01:30 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: «Горжусь своим сезоном»
01:28 · Англия. Премьер-лига
Джеррард попробует помешать «Манчестер Сити» выиграть АПЛ
01:22 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Разочарован тем, что пропустили»
01:18 · Англия. Премьер-лига
Тухель подвёл итоги матча с «Лестером»
01:15 · Англия. Премьер-лига
Калверт-Льюин: «Я оказался в нужном месте»
01:11 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Один из лучших моментов моей карьеры»
01:07 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» впервые победил в АПЛ, проигрывая после первого тайма два мяча
01:01 · Англия. Премьер-лига
По количеству «волевых» очков «Эвертон» в текущем сезоне уступает только «Ливерпулю»
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» не покидает АПЛ уже 68-й сезон подряд
19 Мая
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» выстоял в Бирмингеме и покинул зону вылета
23:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не смог дожать «Лестер», но всё равно завоевал бронзу АПЛ 1
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» остаётся в Премьер-лиге благодаря камбэку с 0:2
22:50 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер попрощался с медицинским персоналом «Челси»
21:56 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «Манчестер Сити» готовится возглавить «Бёрнли» при одном условии
Все новости
Рекомендуем