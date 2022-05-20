Калверт-Льюин: «Я оказался в нужном месте»

В отложенном матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» - проигрывая 0:2 после первого тайма, «ириски» вырвали победу со счетом 3:2.

Волевая победа позволила «ирискам» сохранить место в высшей лиге английского футбола, и забивший победный гол в матче нападающий Доминик Калверт-Льюин пояснил, как это удалось ему.

- Особый вечер. Огромное давление на нас при 0:2. Затем 2:2, чувство, что нужен еще один гол, и я оказался там, где было нужно. Невероятный опыт. Футбол бывает таким. За это его любим мы, за это его любят фаны. Надеюсь, теперь они видят, что я предан этому клубу на 100% и всегда выкладываюсь, - цитирует Калверт-Льюина BBC Sport.