Лэмпард: «Один из лучших моментов моей карьеры»

В отложенном матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» - проигрывая 0:2 после первого тайма, «ириски» вырвали победу со счетом 3:2. Волевая победа очень понравилась наставнику «Эвертона» Фрэнку Лэмпарду, который может вздохнуть спокойно, так как его команда гарантировала себе место в АПЛ на следующий сезон.

- Один из лучших моментов моей футбольной жизни и карьеры. К перерыву я хотел плакать, мы проигрывали, играли скверно. Но фаны стали для нас даже больше, чем 12-м игроком, они вдохновили нас. Деле был прекрасен, выйдя на замену, он изменил рисунок игру, цитирует Лэмпарда BBC Sport.