Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ришарлисон наехал на легенду «Ливерпуля»

20 Мая 2022 • 07:53 Комментировать
Эвертон
3:2
Кристал Пэлас
окончен

Бразильский форвард Ришарлисон резко высказался в сторону бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера после поединка против «Кристал Пэлас» (3:2) в матче 33-го тура Премьер-лиги. В прошедшей игре нападающий отметился забитым мячом.

«Каррагер, помой свой рот, прежде чем будешь говорить обо мне и команде. У меня нет к тебе уважения», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Ришарлисон принял участие в 30 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей (три – с пенальти) и пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Джейми Каррагер Ришарлисон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Мая
09:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Мухин назвал одноклубников мечты
09:28 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» установил клубный антирекорд
09:23 · Англия. Премьер-лига
Роджер Шмидт отказался подписывать Матича в «Бенфику»
09:16 · Англия. Премьер-лига
Мхитарян может вернуться в АПЛ
09:14 · Англия. Премьер-лига
В «Ювентусе» полагают, что Погба хочет вернуться в Турин
09:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с подписанием Ренана Лоди
09:03 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «Арсенала» может переехать в МЛС
09:02 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Марселя» Камара может перейти в «Арсенал»
08:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» претендует на Леау
08:44 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: «Манчестер Юнайтед» нужно разбить свою копилку и купить Кейна
08:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов побороться за Бастони
08:34 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ проявляют интерес к нападающему «Порту»
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готовит предложение по Верету
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» хочет подписать Лено, но не готова к требованиям «Арсенала»
08:08 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» всего одна победа в шести последних матчах
Все новости
Рекомендуем