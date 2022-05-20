Ришарлисон наехал на легенду «Ливерпуля»

Бразильский форвард Ришарлисон резко высказался в сторону бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера после поединка против «Кристал Пэлас» (3:2) в матче 33-го тура Премьер-лиги. В прошедшей игре нападающий отметился забитым мячом.

«Каррагер, помой свой рот, прежде чем будешь говорить обо мне и команде. У меня нет к тебе уважения», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Ришарлисон принял участие в 30 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей (три – с пенальти) и пять результативных передач.