Защитник «Эвертона»: «Такое не должно повториться»

В отложенном матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» - проигрывая 0:2 после первого тайма, «ириски» вырвали победу со счетом 3:2. Защитник «Эвертона» Майкл Кин доволен тем, что победа позволила «ирискам» сохранить свое место в высшей лиге английского футбола. Он прокомментировал события игры.

- Мы всегда говорим о важности веры в победу. Наши невероятные фаны способствуют таким подвигам. Сезон получился сложным, но я очень горжусь тем, как выступал клуб в последние шесть недель. Это платформа, на которой надо строить будущее, в котором уже не будет таких провалов, - цитирует Кина BBC Sport.