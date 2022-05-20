По количеству «волевых» очков «Эвертон» в текущем сезоне уступает только «Ливерпулю»

В отложенном матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» - проигрывая 0:2 после первого тайма, «ириски» вырвали победу со счетом 3:2.

В результате команда Фрэнка Лэмпарда добыла уже 15 очков в текущем сезоне английской Премьер-лиги в матчах, в которых она проигрывала по ходу игры. По этому показателю «ириски» уступают в нынешнем сезоне только землякам из «Ливерпуля», которые добыли в подобных условиях семнадцать очков.

Также победа позволила «Эвертону» сохранить свое место в высшей лиге английского футбола - теперь команда уже точно не вылетит.