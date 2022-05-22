Виейра об инциденте с фанатом: «Мы хотим быть в безопасности»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра впервые поделился своими мыслями по поводу инцидента с одним из фанатов. После матча 37-го тура один из болельщиков «Эвертона» начал подстрекать наставника «Кристал Пэлас», в результате чего Виейра ударил фаната ногой.

«Мы хотим быть в безопасности, и лучший способ сделать это — подумать о том, как лучше всего избежать подобных вещей на поле. Тренеры, игроки - мы хотим быть в безопасности на своем рабочем месте», - сказал Виейра.

Он добавил, что этот вопрос должен быть решен на уровне ФА.