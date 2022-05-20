«Эвертон» впервые победил в АПЛ, проигрывая после первого тайма два мяча

В отложенном матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» - проигрывая 0:2 после первого тайма, «ириски» вырвали победу со счетом 3:2. Как оказалось, это был 75-й случай в истории выступлений «Эвертона» в английской Премьер-лиге (то есть с сезоне 1992/1993), в котором команда проигрывала два мяча к перерыву. Лишь пять раз команда смогла свести в таких обстоятельствах матч к ничьей, 69 игр были проиграны, и сейчас, наконец, клуб впервые победил с 0:2 к перерыву.

Победа позволила «Эвертону» сохранить свое место в высшей лиге английского футбола - теперь команда уже точно не вылетит из АПЛ.