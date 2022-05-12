Лэмпард: «Челси» сделал нам большое одолжение своей победой»

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поблагодарил свою бывшую команду «Челси», которая вчера вечером на выезде обыграла конкурентов «ирисок» в борьбе за выживание в лице «Лидса», в то время как «Эвертон» не сумел обыграть на выезде вылетевший в Чемпионшип «Уотфорд».

«Этой победой «Челси» сделал нам одолжение. Мэйсон Маунт сильно помог нам своим голом и ассистом. Он невероятный игрок. Чуть позже отправлю ему сообщение с благодарностью», – сказал Лэмпард после матча с «Уотфордом».

Напомним, что сейчас «Эвертон» находится на 16 месте в чемпионате Англии с одним матчем в запасе. Команда Фрэнка Лэмпарда оторвалась от зоны вылета на два очка.