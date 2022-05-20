Тренер «Кристал Пэлас» ударил ногой болельщика «Эвертона»

Наставник лондонского «Кристал Пэлас» Патри Виейра во время матча с «Эвертоном» ударил ногой одного из болельщиков «ирисок».

В концовке матча после гола в ворота лондонской команды на поле прорвались болельщики «Эвертона». Один из фанатов начал усмехаться над Виейра. Французский специалист ногой ударил болельщика, после чего тот упал на газон. В конфликт с тренером пытался вступить другой фанат, но его остановили другие зрители.

Напомним, что в итоге «Эвертон» одержал победу со счётом 3:2. Мерсисайдский клуб гарантировал себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.