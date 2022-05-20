«Эвертон» установил клубный антирекорд

Накануне состоялся перенесенный поединок 33-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Матч завершился победой команды Фрэнка Лэмпарда со счетом 3:2.

Как информирует Sky Sports Statto, в сезоне-2021/2022 «ириски» уже пропустили 61 гол. Это новый антирекорд команды в национальном чемпионате.

Хуже показатель у команды был в розыгрыше АПЛ-1993/1994 – 63 пропущенных мяча. Однако в том сезоне было 42 тура вместо нынешних 38.

Добавим, что благодаря вчерашнему успеху «Эвертон» сохранил прописку в Премьер-лиге.