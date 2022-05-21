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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Полиция начала расследование конфликта Виейра с фанатом

21 Мая 2022 • 11:35 Комментировать
Эвертон
3:2
Кристал Пэлас
окончен

Британская полиция начала расследование инцидента, случившегося после окончания поединка чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном».

Главным фигурантом дела является главный тренер «стекольщиков» Патрик Виейра, который ногой пнул болельщика. Таким образом французский наставник отреагировал на неприличный жест со стороны фаната «ирисок».

Напомним, что встреча завершилась поражением «Кристал Пэлас» со счетом 2:3.

После 37 туров Премьер-лиги подопечные Виейра набрали 45 баллов и занимают 13 строчку в турнирной таблице. В последнем матче сезона «орлы» на своем поле примут «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Кристал Пэлас
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