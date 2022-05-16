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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард: «Всё в наших руках, нужно просто выиграть в последнем туре»

16 Мая 2022 • 10:09 Комментировать
Эвертон
...
Кристал Пэлас
19.05 21:45

Главный тренер «Эвертона» рассказал журналистам о ситуации в борьбе за выживание.

«Если мы выиграем в четверг, то в следующем году мы будем в Премьер-лиге. Я верю в своих игроков и наших болельщиков, верю, что они проявят то же отношение, что и в последнем матче чемпионата», - сказал Лэмпард.

В предыдущем туре АПЛ «Эвертон» проиграл на своем поле со счетом 2:3 «Брентфорду».

Тем не менее, клубу достаточно обыграть в четверг «Кристал Пэлас», чтобы обеспечить себе пребывание в АПЛ на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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ЭВЕРТОН КРИСТАЛ ПЭЛАС
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