Роджерс: «Разочарован тем, что пропустили»

В отложенном матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал дома «Лестер» и быстро оказался в роли догоняющего, пропустив уже на шестой минуте. Но ближе к концу второго тайма Марос Алонсо восстановил равенство на табло. Наставник «Лестера» Брендан Роджерс разочарован пропущенным голом.

- Разочарованы пропущенным голом. В остальном команда все время была сконцентрирована и не допускала ошибок. Мы заслуживали большего, нежели очко. Да и в сезоне, думаю, наше девятое место - это не так и плохо при учете всего того, что случилось с нами в этом сезоне, - заявил Роджерс в интервью BBC Sport.