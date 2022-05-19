Тухель рассказал о состоянии Вернера и Ковачича перед матчем с «Лестером»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед матчем 27-го тура АПЛ против «Лестера» рассказал о состоянии травмированных игроков команды Тимо Вернера и Матео Ковачича.

«У Тимо проблемы с сухожилием. У Ковачича сильно распухла нога после матча на «Уэмбли», мало вероятно, что он сыграет завтра», — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба.

Матч «Челси» — «Лестер» состоится сегодня, 19 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

За два тура до конца текущего розыгрыша «синие» занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, опережая идущим четвёртым «Тоттенхэм» на два очка, при этом лондонцы имеют одну игру в запасе.