Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель рассказал о состоянии Вернера и Ковачича перед матчем с «Лестером»

19 Мая 2022 • 10:30 Комментировать
Челси
...
Лестер
1.38 4.80 8.50
Через 10 ч. 57 мин.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед матчем 27-го тура АПЛ против «Лестера» рассказал о состоянии травмированных игроков команды Тимо Вернера и Матео Ковачича.

«У Тимо проблемы с сухожилием. У Ковачича сильно распухла нога после матча на «Уэмбли», мало вероятно, что он сыграет завтра», — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба.

Матч «Челси» — «Лестер» состоится сегодня, 19 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

За два тура до конца текущего розыгрыша «синие» занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, опережая идущим четвёртым «Тоттенхэм» на два очка, при этом лондонцы имеют одну игру в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Матео Ковачич Тимо Вернер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.05  21:45 Эвертон ... Кристал Пэлас 2.19 3.50 3.35
19.05  22:00 Челси ... Лестер 1.37 5.00 8.80
19.05  22:00 Астон Вилла ... Бёрнли 1.88 3.70 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
10:30 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал о состоянии Вернера и Ковачича перед матчем с «Лестером»
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет подписать капитана «Милана»
09:44 · Англия. Премьер-лига
Ориги перешёл в «Милан»
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет предложить 60 миллионов евро за Карраско
09:09 · Англия. Премьер-лига
Симеоне надеется пополнить ряды «Атлетико» Гюндоганом
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» проявляет интерес к Минамино
08:50 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заинтересовался полузащитником франкфуртского «Айнтрахта»
08:47 · Англия. Премьер-лига
Эланга: Игроки «Аякса» в восторге от работы с тен Хагом
08:00 · Англия. Премьер-лига
Тухель: Мы способны быстро справиться с разочарованием
07:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет летом подписать полузащитника «Атлетико»
07:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может подписать защитника «Челси» следующим летом
01:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выполнил требование тен Хага по тренерскому штабу
00:53 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал о будущем Аспиликуэты в «Челси» на фоне интереса «Барселоны»
18 Мая
23:34 · Англия. Премьер-лига
Маркос Алонсо близок к договорённости с «Барселоной»
23:11 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон рассказал, какую проблему предстоит решить тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости
Рекомендуем