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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Американский бизнесмен собирается получить одобрение от Премьер-лиги на покупку «Челси», несмотря на скандал с правительством

17 Мая 2022 • 22:20 Комментировать
Челси
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Лестер
1.38 4.70 9.00
19.05 22:00

Американский бизнесмен Тодд Бели в ближайшие недели, а, может быть, и дни получит одобрение от АПЛ на покупку «Челси».

Это случится в любом случае, несмотря на продолжающийся конфликт владельца клуба Романа Абрамовича с правительством Великобритании. По данным британского издания Mirror, Бели готов приобрести «Челси» за 5 миллиардов евро.

Правительство Великобритании вынудило Абрамовича продать клуб после введения санкций в адрес бизнесмена. Заранее было известно, что российский предприниматель не получит выгоды от продажи своей команды. Абрамович ясно дал понять, что хочет, чтобы вырученные средства пошли на благотворительность.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Апл Тодд Бели
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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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