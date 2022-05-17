Американский бизнесмен собирается получить одобрение от Премьер-лиги на покупку «Челси», несмотря на скандал с правительством

Американский бизнесмен Тодд Бели в ближайшие недели, а, может быть, и дни получит одобрение от АПЛ на покупку «Челси».

Это случится в любом случае, несмотря на продолжающийся конфликт владельца клуба Романа Абрамовича с правительством Великобритании. По данным британского издания Mirror, Бели готов приобрести «Челси» за 5 миллиардов евро.

Правительство Великобритании вынудило Абрамовича продать клуб после введения санкций в адрес бизнесмена. Заранее было известно, что российский предприниматель не получит выгоды от продажи своей команды. Абрамович ясно дал понять, что хочет, чтобы вырученные средства пошли на благотворительность.