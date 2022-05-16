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Тухель: «Незабитый пенальти не изменит моего отношения к Маунту»

16 Мая 2022 • 14:27 Комментировать
Челси
...
Лестер
1.37 4.70 9.00
19.05 22:00

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал оскорбления в адрес полузащитника команды Мэйсона Маунта, которым англичанин подвергся в социальных сетях.

Напомним, в проигранном финале Кубка Англии против «Ливерпуля» (0:0, 5:6 по пенальти) Маунт не реализовал решающий послематчевый 11-метровый удар.

Немецкий специалист отметил важность полузащитника для игры команды, назвав Маунта ключевым футболистом «Челси».

«Этот пенальти не изменит моего мнения о Мэйсоне. Он очень приятный парень и мы не станем в нём сомневаться из-за незабитого 11-метрового.

Ничего из того, что я скажу, не остановит тех, кто оскорбляет Маунта, но мы всё равно попытаемся провести расследование», — приводит слова Тухеля Mirror.

В текущем сезоне 23-летний Маунт провёл в составе «Челси» 52 матча во всех турнирах, забив вних 13 мячей и отдав 16 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Томас Тухель Мэйсон Маунт
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