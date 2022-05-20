У «Челси» всего одна победа в шести последних матчах

Лондонский «Челси» провально проводит концовку сезона. В поединке 37-го тура «пенсионеры» в очередной раз потеряли очки, не сумев выиграть у «Лестера». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

За последние три недели подопечные Томаса Тухеля провели шесть матчей и смогли одержать лишь одну победу, был повержен «Лидс». В трех встречах был зафиксирован ничейный результат, а в двух матчах лондонцы проиграли.

В последнем туре Премьер-лиги «Челси» сыграет против «Уотфорда». Поединок состоится 22 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж».