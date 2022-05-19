Тухель рассказал о будущем Аспиликуэты в «Челси» на фоне интереса «Барселоны»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался на тему дальнейшего пребывания в клубе капитана Сесара Аспиликуэты.

Напомним, что 32-летний защитник с февраля рассматривает контрактное предложение от «Барселоны».

«Я понимаю суть мыслей о возможном окончании его цикла в клубе. Сесар – легенда. Он любит «Челси», любит вызовы, ему нравится быть здесь, и он наш капитан.

Мы продолжаем вести диалог относительно его будущего. Учитывая потерю двух ключевых защитников [Рюдигера и Кристенсена], потеря Аспи – явно не идеальный сценарий, даже если я понимаю его личную точку зрения», – цитирует Тухеля издание Goal.

Соглашение Аспиликуэты с «Челси» истекает через год.