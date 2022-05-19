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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не смог дожать «Лестер», но всё равно завоевал бронзу АПЛ

19 Мая 2022 • 23:53 Комментировать
Челси
1:1
Лестер
окончен

«Челси» провёл предпоследний матч в этом сезоне Премьер-лиги. В игре с «Лестером» лондонцы доминировали на поле, позволив гостям лишь дважды пробить по воротам, правда, одна из этих попыток была голевой. Уже в дебюте Джеймс Мэддисон метко бил с 18 метров. Счет сравнялся после подачи Риса Джеймса на дальнюю штангу, и Маркос Алонсо был беспощаден. Несмотря на перевес «Челси», вырвать победу не удалось - 1:1.

Команда Томаса Тухеля практически завоевала бронзу, имея перевес в 18 мячей над «Тоттенхэмом», который может настичь «синих» по очкам.

Протокол игры  
Челси 1:1Лестер
  6'Мэддисон Джеймс (0:1)
(1:1) Алонсо Маркос34'   
Менди ЭдуарЧалоба ТревоСилва ТьягоРюдигер Антонио   67'Джеймс Рис IIЖоржиньо II   85'Канте Н'Голо   47'  72' (Лофтус-Чик Рубен (  72') Алонсо МаркосЗиеш ХакимПулишич Кристиан  72' (Аспиликуэта Сесар (  72') Лукаку Ромелу   59'  78' (Хаверц Кай (  78')
Запасные: Кенеди РобертСарр МалангБаркли РоссАррисабалага КепаМаунт МэйсонНьигес Сауль
Шмейхель КасперЭванс Джонни   64'Фофана УэслиАмарти ДаниэльМенди НампалисКастань ТимотиМэддисон ДжеймсДьюсбери-Холл КирнанТомас ЛюкВарди Джейми  78' (Перес Айосе (  78') Ихеаначо Келечи  64' (Барнс Харви (  64')
Запасные: Олбрайтон МаркЛукман АдемолаРикарду Перейра IIДака ПэтсонЧодури ХамзаСёюнджю ЧагларУорд Дэнни II
19 мая. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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окончен Эвертон 3:2 Кристал Пэлас 1.85 3.50 4.50
окончен Челси 1:1 Лестер 1.42 4.80 7.60
окончен Астон Вилла 1:1 Бёрнли 2.15 3.35 3.50
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