«Челси» не смог дожать «Лестер», но всё равно завоевал бронзу АПЛ

«Челси» провёл предпоследний матч в этом сезоне Премьер-лиги. В игре с «Лестером» лондонцы доминировали на поле, позволив гостям лишь дважды пробить по воротам, правда, одна из этих попыток была голевой. Уже в дебюте Джеймс Мэддисон метко бил с 18 метров. Счет сравнялся после подачи Риса Джеймса на дальнюю штангу, и Маркос Алонсо был беспощаден. Несмотря на перевес «Челси», вырвать победу не удалось - 1:1.

Команда Томаса Тухеля практически завоевала бронзу, имея перевес в 18 мячей над «Тоттенхэмом», который может настичь «синих» по очкам.