«Челси» не смог дожать «Лестер», но всё равно завоевал бронзу АПЛ

«Челси» провёл предпоследний матч в этом сезоне Премьер-лиги. В игре с «Лестером» лондонцы доминировали на поле, позволив гостям лишь дважды пробить по воротам, правда, одна из этих попыток была голевой. Уже в дебюте Джеймс Мэддисон метко бил с 18 метров. Счет сравнялся после подачи Риса Джеймса на дальнюю штангу, и Маркос Алонсо был беспощаден. Несмотря на перевес «Челси», вырвать победу не удалось - 1:1.
Команда Томаса Тухеля практически завоевала бронзу, имея перевес в 18 мячей над «Тоттенхэмом», который может настичь «синих» по очкам.
Протокол игры
|6'Мэддисон Джеймс (0:1)
|(1:1) Алонсо Маркос34'
Менди Эдуар•Чалоба Трево•Силва Тьяго•Рюдигер Антонио • 67'Джеймс Рис II•Жоржиньо II • 85'Канте Н'Голо 47' 72' (Лофтус-Чик Рубен ( 72') •Алонсо Маркос•Зиеш Хаким•Пулишич Кристиан 72' (Аспиликуэта Сесар ( 72') •Лукаку Ромелу 59' 78' (Хаверц Кай ( 78')
Шмейхель Каспер•Эванс Джонни • 64'Фофана Уэсли•Амарти Даниэль•Менди Нампалис•Кастань Тимоти•Мэддисон Джеймс•Дьюсбери-Холл Кирнан•Томас Люк•Варди Джейми 78' (Перес Айосе ( 78') •Ихеаначо Келечи 64' (Барнс Харви ( 64')
19 мая. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).