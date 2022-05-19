Тухель о том, кем «Челси» заменит Рюдигера и Кристенсена: «У нас есть идеи»

Тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что уже определился с приоритетными кандидатами на замену уходящим защитникам Антонио Рюдигеру и Андреасу Кристенсену, которые покинут клуб на правах свободного агента.

«У нас есть идеи, но пока мы не можем действовать. Нужно запастись терпением. Я бы не хотел, чтобы клуб терял ключевых игроков, но это случилось, ничего не поделаешь», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что пресса связывала с переходом в «Челси» Жюля Кунде, Йошко Гвардиола, Уэсли Фофана, Пау Торреса и Преснеля Кимпембе. Возможен вариант, при котором Тухель даст шанс проявить себя на это позиции молодым игрокам – Леви Колвиллу и Итану Ампаду.