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Тухель о том, кем «Челси» заменит Рюдигера и Кристенсена: «У нас есть идеи»

19 Мая 2022 • 18:02 Комментировать
Челси
...
Лестер
1.42 4.70 7.60
Через 3 ч. 18 мин.

Тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что уже определился с приоритетными кандидатами на замену уходящим защитникам Антонио Рюдигеру и Андреасу Кристенсену, которые покинут клуб на правах свободного агента.

«У нас есть идеи, но пока мы не можем действовать. Нужно запастись терпением. Я бы не хотел, чтобы клуб терял ключевых игроков, но это случилось, ничего не поделаешь», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что пресса связывала с переходом в «Челси» Жюля Кунде, Йошко Гвардиола, Уэсли Фофана, Пау Торреса и Преснеля Кимпембе. Возможен вариант, при котором Тухель даст шанс проявить себя на это позиции молодым игрокам – Леви Колвиллу и Итану Ампаду.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Антонио Рюдигер Андреас Кристенсен
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