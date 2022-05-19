Роджерс: «Челси» – лучшая команда, против которой мы играли в этом сезоне»

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что «Челси» является лучшей командой, против которой его подопечные играли в нынешнем сезоне АПЛ. Напомним, что в игре первого круга против «лис», «пенсионеры» одержали победу на выезде со счётом 3:0.

«Я являюсь большим поклонником «Челси» и Томаса Тухеля. Я всё ещё считаю, что они – лучшая команда, против которой нам доводилось играть в нынешнем сезоне. В игре первого круга они были невероятны, но затем им пришлось обходиться без некоторых топ-игроков. Даже на таких клубах порой может сказать отсутствие ключевых игроков», – сказал Роджерс на пресс-конференции.

Напомним, что «Лестер» и «Челси» вновь сегодня встретятся в рамках АПЛ на «Стэмфорд Бридж».