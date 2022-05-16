Тухель хочет видеть Левандовски в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель будет просить у новых владельцев клуба приобрести летом нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, у которого остался всего год по контракту с мюнхенским клубом.

По информации журналиста Джейкоба Стейнберга, Тухель хотел видеть поляка на «Стэмфорд Бридж» ещё прошлым летом, но тогда «Бавария» отказалась отпускать своего футболиста. Отмечается, что в скором времени «Челси» может включиться в переговоры по Левандовски, чтобы перебить предложение каталонской «Барселоны».

Напомним, что до конца мая «Челси» не может продавать и покупать игроков из-за наложенных санкций. Продажа клуба консорциуму Тодда Бёли должна быть завершена в последующие две недели.