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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чилуэлл вернулся к тренировкам в общей группе

17 Мая 2022 • 17:00 Комментировать
Челси
...
Лестер
1.38 4.70 9.00
19.05 22:00

Левый защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл возобновил тренировки в общей группе после того, как пропустил несколько месяцев из-за разрыва крестообразных связок в домашней игре Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

Ранее Чилуэлл перенёс операцию на колене, после чего долгое время находился вне игры. В последние недели англичанин тренировался с академией клуба, так как главный тренер Томас Тухель считал, что футболист пока не готов к высоким нагрузкам.

Чилуэлл перешёл в «Челси» летом 2021 года из «Лестера» за 50 миллионов евро. На старте нынешнего сезона англичанин часто сидел на скамейке, после чего набрал форму и отметился в АПЛ тремя голами и одним ассистом в шести матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бен Чилуэлл
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