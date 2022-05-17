Чилуэлл вернулся к тренировкам в общей группе

Левый защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл возобновил тренировки в общей группе после того, как пропустил несколько месяцев из-за разрыва крестообразных связок в домашней игре Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

Ранее Чилуэлл перенёс операцию на колене, после чего долгое время находился вне игры. В последние недели англичанин тренировался с академией клуба, так как главный тренер Томас Тухель считал, что футболист пока не готов к высоким нагрузкам.

Чилуэлл перешёл в «Челси» летом 2021 года из «Лестера» за 50 миллионов евро. На старте нынешнего сезона англичанин часто сидел на скамейке, после чего набрал форму и отметился в АПЛ тремя голами и одним ассистом в шести матчах.