Сезон неоправданных надежд и туманных перспектив: Какие проблемы у «Челси»

Накануне старта сезона «Челси» выглядел как конкурент «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в борьбе за победу в Премьер-лиге и претендент на вторую победу в Лиге чемпионов подряд. Однако в итоге сезон получился неудачным. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Год назад перспективы «Челси» казались огромными. Томас Тухель за полсезона сумел сколотить сильный коллектив в Лондоне, нашёл место молодому Каю Хавертцу, понял, как использовать Тимо Вернера, возродил Антонио Рюдигера, продолжал развивать Мэйсона Маунта. Победа в Лиге чемпионов выглядела неким авансом, но абсолютно оправданным. Казалось, что Тухель сможет на этом базисе выстроить полноценного конкурента «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».

«Челси» какое-то время действительно шёл в тройке, но потом вместе с «Ливерпулем» отстал от «Манчестер Сити». Вот только когда «горожане» стали сами терять очки, мерсисайдцы этим воспользовались, а «синие» вместо этого умудрились продолжать играть неважно, и в итоге в концовке имели даже шансы выпасть из топ-4. Теоретические скорее, но всё же …

Добавим к этому неудачное выступление в Лиге чемпионов, а также проигранные финалы Кубка лиги и Кубка Англии. В целом сезон выходит неудачным, а ещё и дорогущее приобретение в лице Ромелу Лукаку стало абсолютным провалом. По ходу сезона «Челси» как-то растерял ту силу, которая была заметна в прошлом сезоне. Лондонцы не выглядели таким монолитом, где все понимали свои действия. В итоге то, что год назад казалось основанием, на котором можно строить команду для больших свершений в будущем, сейчас недостижимая вершина.

Лондонцы могут пенять на некоторые внешние факторы – это и травмы, и санкции. С другой стороны, «синие» сами так комплектовали состав, что в атаке выбор был огромный, а повреждения Джеймса и Чилвелла стали чуть ли не фатальными. При этом ветеран Тьяго Силва вынуждал держать больше сил сзади, чтобы его страховать. Что касается санкций, то они, конечно, оказывали внешнее давление, но лондонцы стали неважно играть до них.

На проблемы «Челси» накладываются и смутные перспективы. Клуб лишился Антонио Рюдигера, который уже заявил, что уходит. Покинет команду Андреас Кристенсен, есть вопрос по Сесару Аспиликуэте. Не очень понятно также, что делать с Ромелу Лукаку. И теперь кажется, что лондонцы поспешили расстаться с Тэмми Абрахамом, Фикайо Томори, Куртом Зума, Тино Ливраменто. Фрэнк Лэмпард был вынужден заняться обновлением команды, Томас Тухель это знамя подхватил, выиграл Лигу чемпионов. Однако теперь это кажется лишь странным эпизодом, а команды на перспективу в Лондоне построить не удалось.

Главный вопрос сейчас – это действия спортивного блока. Марина Грановская прекрасно умеет справляться с любой сложной ситуацией, и новый владелец «Челси» Тодд Боэли вроде не хочет с ней расставаться. Это даёт надежду, что лондонцы смогут быстро выправить ситуацию и безболезненно найти замену уходящим.

Однако в любом случае остаётся вопрос к Тухелю. Готов ли немец дать что-то ещё команде? Может ли он выстроить на годы команду, которая вклинится в борьбу за титул в Премьер-лиге, или же победа в Лиге чемпионов в прошлом сезоне была всего лишь вспышкой?

Роман Андреев