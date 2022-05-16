Силва о поражении «Ливерпулю» в финале Кубка Англии: «Горд за «Челси»

Центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва отреагировал на поражение своей команды в финале Кубка Англии против «Ливерпуля». Напомним, что в том матче «красные» одержали победу в серии пенальти и завоевали свой второй трофей в нынешнем сезоне.

«Несмотря на всё разочарование результатом, я должен сказал, что горд за «Челси». Я знаю, что каждый из нас отдал максимум на поле. Я очень благодарен фанатам за поддержку. Мы вынесем из этого урок и станем сильнее. Мы будем расти дальше», – написал Силва у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, что осенью Силва продлил контракт с «Челси» до конца сезона 2022/23.