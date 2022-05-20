Мэддисон: «Горжусь своим сезоном»

В отложенном матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал дома «Лестер» и быстро оказался в роли догоняющего, пропустив уже на шестой минуте от Джеймса Мэддисона. Но удержать преимущество «Лестер» не сумел, ибо «Челси» отыгрался еще в первом тайме. Мэддисон рассказал об игре, а также описал свой сезон, в ходе которого забил уже 12 голов.

- Они доминировали, но нас это не очень беспокоило. Иногда вы уступаете владение мячом, но так хорошо блокируете его перемещения, что соперник ничего не создает. Мы же были опасны в контратаках. Я горжусь своим сезоном. Начинал я чуть медленно, но затем было много хороших игр. Я счастлив в этой команде, - цитирует Мэддисона BBC Sport.