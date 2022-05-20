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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мэддисон: «Горжусь своим сезоном»

20 Мая 2022 • 01:30 Комментировать
Челси
1:1
Лестер
окончен

В отложенном матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал дома «Лестер» и быстро оказался в роли догоняющего, пропустив уже на шестой минуте от Джеймса Мэддисона. Но удержать преимущество «Лестер» не сумел, ибо «Челси» отыгрался еще в первом тайме. Мэддисон рассказал об игре, а также описал свой сезон, в ходе которого забил уже 12 голов.

- Они доминировали, но нас это не очень беспокоило. Иногда вы уступаете владение мячом, но так хорошо блокируете его перемещения, что соперник ничего не создает. Мы же были опасны в контратаках. Я горжусь своим сезоном. Начинал я чуть медленно, но затем было много хороших игр. Я счастлив в этой команде, - цитирует Мэддисона BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джеймс Мэддисон
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окончен Эвертон 3:2 Кристал Пэлас 1.85 3.50 4.50
окончен Челси 1:1 Лестер 1.42 4.80 7.60
окончен Астон Вилла 1:1 Бёрнли 2.15 3.35 3.50
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